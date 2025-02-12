У Херсоні росіяни вбили пенсіонерку

фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні через ворожий обстріл загинула жінка - її тіло виявили під час розбору завалів будинку

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Херсоні через артилерійський обстріл загинула жінка. Її тіло виявили під час розбору завалів будинку.

"За даними слідства, 12 лютого 2025 року російські війська 42 рази атакували Херсонщину, застосовуючи артилерію та дрони. Станом на 17:30 відомо про загиблу жінку та двох постраждалих цивільних", - йдеться у повідомленні.

Окупанти близько 17.00 вдарили по житлових кварталах Корабельного району. Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в будинок травми, несумісні з життям, отримала 69-річна жінка.

Унаслідок обстрілів упродовж дня в Херсонській області зруйновані та пошкоджені щонайменше п’ять цивільних об'єктів, серед яких будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Нагадаємо, російські загарбники скинули 19 бомб на Донеччину: є руйнування та поранені.