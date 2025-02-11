Обстріли Херсонщини: двоє загиблих та шестеро поранених

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, за добу (з 6:00 10 лютого по 6:00 11 лютого) російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 12 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопроводи, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над територією області один дрон "Shahed-131/136".

Нагадаємо, минулого вечора та вночі ворог обстрілював Нікопольщину, є постраждалі.

Також ми повідомляли, що росіяни по вдарили КАБами селу на Запоріжжі. Поранення отримали три людини: жінка та два чоловіки.