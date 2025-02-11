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11 лютого 2025, 08:53

Обстріли Херсонщини: двоє загиблих та шестеро поранених

11 лютого 2025, 08:53
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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Внаслідок атак російських окупантів за добу загинули двоє мирних жителів Херсонської області. Ще шестеро дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, за добу (з 6:00 10 лютого по 6:00 11 лютого) російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 12 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопроводи, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над територією області один дрон "Shahed-131/136".

Нагадаємо, минулого вечора та вночі ворог обстрілював Нікопольщину, є постраждалі.

Також ми повідомляли, що росіяни по вдарили КАБами селу на Запоріжжі. Поранення отримали три людини: жінка та два чоловіки.

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