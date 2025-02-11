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Через загрозу російських атак поліцейським довелось евакуювати двох жительок Херсонщини в повній темряві. Жінки вже мали проблеми зі здоров'ям та стрес через постійні обстріли росіян

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

11 лютого поліцейські провели черговий евакуаційний рейс. Вони вивезли з постійно обстрілюваного Берислава двох жінок похилого віку. Адже російські окупанти щодня атакують місто.

84-річна жінка та її 63-річна донька мали проблеми зі здоров'ям та постійний стрес через обстріли ворога. Тож на світанку правоохоронці прибули за ними. Через загрозу атак окупантів, евакуацію проводили в повній темряві. Правоохоронці показали відео того, як це відбувалося.

"Якщо ви вирішили виїхати з небезпечних територій, звертайтеся до територіальних підрозділів поліції, на лінію 102, органів місцевої влади чи волонтерських організацій", - закликали в поліції.

Слід зазначити, що в Харківській області теж відбувається евакуація. На початку лютого голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомляв, що із 23 січня з 8 населених пунктів Великобурлуцької та Кіндрашівської громад 141 дитина з родинами виїхала в безпечні місця. При цьому він зазначав, що потрібно вивезти ще 126 неповнолітніх з родинами.