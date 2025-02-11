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Из-за угрозы российских атак полицейским пришлось эвакуировать двух жительниц Херсонщины в полной темноте. У женщин уже были проблемы со здоровьем и стресс из-за постоянных обстрелов россиян

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

11 февраля полицейские совершили очередной эвакуационный рейс. Они вывезли из постоянно обстреливаемого Берислава двух пожилых женщин. Ведь российские оккупанты ежедневно атакуют город.

84-летняя женщина и ее 63-летняя дочь имели проблемы со здоровьем и постоянный стресс из-за обстрелов врага. Поэтому на рассвете стражи порядка прибыли за ними. Из-за угрозы атак оккупантов, эвакуацию проводили в полной темноте. Правоохранители показали видео того, как это происходило.

"Если вы решили выехать с опасных территорий, обращайтесь в территориальные подразделения полиции, на линию 102, органы местной власти или волонтерские организации", - призвали в полиции.

Следует отметить, что в Харьковской области тоже происходит эвакуация . В начале февраля глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что с 23 января из 8 населенных пунктов Великобурлукской и Кондрашовской общин 141 ребенок с семьями выехал в безопасные места. При этом он отметил, что нужно вывезти еще 126 несовершеннолетних с семьями.