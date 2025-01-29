На Херсонщині жінка підірвалася на російській міні

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Інцидент стався сьогодні вдень, 29 січня, в місті Берислав. Через детонацію вибухонебезпечного предмета пенсіонерка втратила частину ноги

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.

За наявною інформацією, жінка підірвалася на російській протипіхотній міні ПФМ-1 "Лепесток".

"Швидка" доставляє до лікарні 75-річну місцеву жительку, яка дістала вибухову травму та часткову ампутацію правої стопи", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в селищі Високопілля Бериславського району через детонацію вибухонебезпечного предмета 43-річний чоловік втратив ноги та руку.

Раніше повідомлялося, що поблизу водойми між селищами Білозерка та Приозерне Херсонського району двоє чоловіків підірвались на міні.