На Херсонщині жінка підірвалася на російській міні
Інцидент стався сьогодні вдень, 29 січня, в місті Берислав. Через детонацію вибухонебезпечного предмета пенсіонерка втратила частину ноги
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.
За наявною інформацією, жінка підірвалася на російській протипіхотній міні ПФМ-1 "Лепесток".
"Швидка" доставляє до лікарні 75-річну місцеву жительку, яка дістала вибухову травму та часткову ампутацію правої стопи", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в селищі Високопілля Бериславського району через детонацію вибухонебезпечного предмета 43-річний чоловік втратив ноги та руку.
Раніше повідомлялося, що поблизу водойми між селищами Білозерка та Приозерне Херсонського району двоє чоловіків підірвались на міні.
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