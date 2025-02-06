Окупанти вдарили по околицях Херсона: поранені 2 цивільних
У четвер вдень, 6 лютого, російські війська атакували селища Дніпровське та Антонівка Херсонського району. Внаслідок обстрілів поранені двоє мирних жителів
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.
За наявними даними, о 13:30 під ворожий удар з артилерії у Дніпровському потрапив 66-річний місцевий житель.
"Він дістав вибухову травму, уламкове поранення грудної клітини та відкритий перелом лопатки", – йдеться в повідомленні.
Близько 15:30 окупанти атакували з БпЛА жителя Антонівки. 52-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення голови.
Обох потерпілих ушпиталили до лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, 6 лютого російські окупанти скинули вибухівку з дрона на Берислав Херсонської області. Поранення дістав 47-річний місцевий житель.