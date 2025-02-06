Окупанти вдарили по околицях Херсона: поранені 2 цивільних

Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...

29 січня 2025

Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?

Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...