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06 лютого 2025, 17:20

Окупанти вдарили по околицях Херсона: поранені 2 цивільних

06 лютого 2025, 17:20
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ілюстративне фото: Нацполіція
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У четвер вдень, 6 лютого, російські війська атакували селища Дніпровське та Антонівка Херсонського району. Внаслідок обстрілів поранені двоє мирних жителів

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.

За наявними даними, о 13:30 під ворожий удар з артилерії у Дніпровському потрапив 66-річний місцевий житель.

"Він дістав вибухову травму, уламкове поранення грудної клітини та відкритий перелом лопатки", – йдеться в повідомленні.

Близько 15:30 окупанти атакували з БпЛА жителя Антонівки. 52-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення голови.

Обох потерпілих ушпиталили до лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 6 лютого російські окупанти скинули вибухівку з дрона на Берислав Херсонської області. Поранення дістав 47-річний місцевий житель.

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