На Харківщині внаслідок вибуху в будинку загинув 10-річний хлопчик
Трагедія сталася вночі 7 лютого у селищі Коротич Харківського району Харківщини
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
У приватному будинку стався підрив невідомого вибухонебезпечного предмета. Внаслідок вибуху загинув 10-річний хлопчик.
На місці пригоди працюють правоохоронці, котрі з’ясовують обставини події.
Нагадаємо, 2 лютого в місті Ізюм біля річки Сіверський Донець чотири людини підірвалися на невстановленому боєприпасі. Вік постраждалих чоловіків – 35, 36, 40 та 51 рік.
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