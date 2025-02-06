Росіяни атакували з дрона Берислав: постраждав чоловік
Зранку 6 лютого російські окупанти скинули вибухівку з дрона на Берислав Херсонської області
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.
"Орієнтовно о 09:30 росіяни атакували з БпЛА чоловіка у Бериславі. Внаслідок ворожого удару 47-річний місцевий житель дістав вибухову травму, уламкові поранення плеча та ноги”, – йдеться у повідомленні.
Постраждалого доставили до лікарні.
Нагадаємо, вродовж 5 лютого на Херсонщині внаслідок російських ударів загинула одна людина, 18 – зазнали поранень
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