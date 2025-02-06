Оккупанты ударили по окрестностям Херсона: ранены 2 гражданских
В четверг днем, 6 февраля, российские войска атаковали поселки Днепровское и Антоновка Херсонского района. В результате обстрелов ранены двое мирных жителей
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, информирует RegioNews.
По имеющимся данным, в 13:30 под вражеский удар из артиллерии в Днепровском попал 66-летний местный житель.
"Он получил взрывную травму, обломочное ранение грудной клетки и открытый перелом лопатки", – говорится в сообщении.
Около 15:30 оккупанты атаковали с БпЛА жителя Антоновки. 52-летний мужчина получил взрывную травму и обломочное ранение головы.
Обоих пострадавших госпитализировали в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, 6 февраля российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Берислав Херсонской области. Ранения получил 47-летний местный житель.