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06 февраля 2025, 17:20

Оккупанты ударили по окрестностям Херсона: ранены 2 гражданских

06 февраля 2025, 17:20
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иллюстративное фото: Нацполиция
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В четверг днем, 6 февраля, российские войска атаковали поселки Днепровское и Антоновка Херсонского района. В результате обстрелов ранены двое мирных жителей

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, информирует RegioNews.

По имеющимся данным, в 13:30 под вражеский удар из артиллерии в Днепровском попал 66-летний местный житель.

"Он получил взрывную травму, обломочное ранение грудной клетки и открытый перелом лопатки", – говорится в сообщении.

Около 15:30 оккупанты атаковали с БпЛА жителя Антоновки. 52-летний мужчина получил взрывную травму и обломочное ранение головы.

Обоих пострадавших госпитализировали в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 6 февраля российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Берислав Херсонской области. Ранения получил 47-летний местный житель.

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