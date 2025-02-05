Обстрелы Херсонщины: россияне убили гражданского, 8 человек ранены
За прошедшие сутки, 4 февраля, российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погиб гражданский, еще восемь мирных жителей региона получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 — получили ранения", — говорится в сообщении.
Захватчики били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Оккупанты повредили 10 частных домов. Также россияне изуродовали автозаправочную станцию, хозяйственные постройки и частные автомобили.
Напомним, 4 февраля оккупационные войска РФ атаковали Херсонщину с применением авиации, артиллерии и дронов. Из-за вражеских обстрелов погиб 71-летний житель поселка Милово, еще семеро гражданских получили ранения.