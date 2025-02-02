У Херсоні росіяни атакували автобус, серед постраждалих є діти

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Внаслідок російського удару з безпілотника по автобусу в Херсоні постраждали п’ятеро людей

Про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Зазначається, що серед постраждалих є діти.

"Росіяни атакували з БпЛА "маршрутку” у Херсоні. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих, серед яких двоє дітей. У 12-річного хлопчика, 13-річної дівчинки та трьох жінок, 38, 52 й 54 роки, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії", – йдеться в повідомленні.

Усіх потерпілих доставили до медичних закладів. Медики надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, у Полтаві зросла кількість загиблих і постраждалих після ракетного удару РФ 1 лютого. Станом на 14:00 неділі, 2 лютого, відомо про 14 загиблих, з них 2 дитини.