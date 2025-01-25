Російська армія била по цивільній інфраструктурі Херсонщини: поранені 5 людей
Протягом минулої доби, 24 січня, російські окупанти атакували близько 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів п'ятеро мирних мешканців дістали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Наддніпрянське, Придніпровське, Інженерне, Зеленівка, Садове, Дар'ївка, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Новорайськ, Осокорівка, Нововоронцовка, Милове, Шляхове, Зміївка, Монастирське, Ольгівка, Бургунка, Іванівка, Львове, Тягинка, Новотягинка, Токарівка, Михайлівка, Вірівка, Козацьке, Золота Балка, Новоолександрівка, Дудчани, Софіївка, Веселе, Понятівка та Велетенське.
"Через російську агресію 5 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Загарбники били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Окупанти пошкодили дев'ять приватних будинків. Також росіяни понівечили стільникову вежу, гараж та приватні автомобілі.
Нагадаємо, в ніч на 25 січня російські окупанти атакували Київську область дронами-камікадзе — "ціллю" став 9-поверховий житловий будинок. Виникла пожежа, рятувальники евакуювали місцевих жителів.