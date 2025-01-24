Росія готує масований обстріл Херсона та передмістя 25 січня, — ОВА
У суботу вранці, 25 січня, російська армія планує атакувати Херсон та околиці обласного центру. Для ударів загарбники застосують ствольну та реактивну артилерію
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"Отримуємо інформацію щодо ймовірного масованого російського обстрілу Херсона. Подбайте про власну та безпеку своїх рідних! Бережіть себе!", — попередив Олександр Прокудін.
Нагадаємо, 24 січня російські окупанти атакували безпілотником селище Антонівка Херсонського району. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє місцевих мешканців.
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