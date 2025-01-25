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25 января 2025, 13:07

Российская армия ударила по гражданской инфраструктуре Херсонщины: ранены 5 человек

25 января 2025, 13:07
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фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 24 января, российские оккупанты атаковали около 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пятеро мирных жителей получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Захватчики били по критической инфраструктуре и жилым кварталам. Jккупанты повредили девять частных домов. Также россияне изуродовали сотовую башню, гараж и частные автомобили.

Напомним, в ночь на 25 января российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами-камикадзе - "целью" стал 9-этажный жилой дом. Возник пожар, спасатели эвакуировали местных жителей.

РФ война обстрелы Херсонская область пострадавшие разрушения Прокудин Александр Сергеевич
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