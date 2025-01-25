Российская армия ударила по гражданской инфраструктуре Херсонщины: ранены 5 человек
За прошедшие сутки, 24 января, российские оккупанты атаковали около 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пятеро мирных жителей получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения", — говорится в сообщении.
Захватчики били по критической инфраструктуре и жилым кварталам. Jккупанты повредили девять частных домов. Также россияне изуродовали сотовую башню, гараж и частные автомобили.
Напомним, в ночь на 25 января российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами-камикадзе - "целью" стал 9-этажный жилой дом. Возник пожар, спасатели эвакуировали местных жителей.
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