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16 січня 2025, 08:35

Росіяни вбили 3 і поранили 10 мешканців Херсонщини

16 січня 2025, 08:35
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби, 15 січня, російські окупанти атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє цивільних, ще 10 мирних мешканців дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Білозерка, Розлив, Софіївка, Станіслав, Олександрівка, Берислав, Новодмитрівка, Новокаїри, Дар'ївка, Томарине, Широка Балка, Львове, Антонівка, Садове, Придніпровське, Приозерне, Комишани, Архангельське, Гаврилівка, Бургунка, Благовіщенське, Вірівка, Веселе, Велетенське, Іванівка, Дніпровське, Понятівка, Миколаївка, Микільське, Микільські дачі, Токарівка, Золота Балка, Ольгівка, Кізомис і Качкарівка.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 10 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Загарбники били по житлових кварталах. Окупанти пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також росіяни понівечили фермерське господарство, маршрутний автобус та приватні автівки.

Нагадаємо, вранці 15 січня російські військові атакували дроном Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожих ударів поранені щонайменше четверо людей.

РФ війна обстріли загиблі окупанти Херсон Херсонська область постраждалі Прокудін Олександр Сергійович
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