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16 січня 2025, 00:03

Окупанти обстріляли Нікополь: є загибла та поранений

16 січня 2025, 00:03
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фото: ОВА
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Пізно ввечері 15 січня російські військові обстріляли з РСЗВ Нікополь Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу загинула 54-річна жінка: її тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Також через ворожу атаку отримав поранення 45-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

"Зруйновані оселя та господарська споруда. Є й понівечене житло – приватне і багатоповерхівки. Побиті гаражі та авто. Зачепило газогони й лінію електропередач. Сталися дві пожежі, які рятувальники приборкали", – розповів посадовець.

Нагадаємо, потягом всього дня, 15 січня, російські окупанти завдавали ударів по Нікопольщині з важкої артилерієї та БпЛА. Є руйнування та поранений чоловік.

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