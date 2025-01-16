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16 января 2025, 08:35

Россияне убили 3 и ранили 10 жителей Херсонщины

16 января 2025, 08:35
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 15 января, российские оккупанты атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли трое гражданских, еще 10 мирных жителей получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Белозерка, Разлив, Софиевка, Станислав, Александровка, Берислав, Новодмитровка, Новокаиры, Дарьевка, Томарино, Широкая Балка, Львово, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Приозерное, Камышаны, Архангельское, Гавриловка, Бургунка, Благовещенское, Веревка, Веселое, Велетенское, Ивановка, Днепровское, Понятовка, Николаевка, Никольское, Никольские дачи, Токаревка, Золотая Балка, Ольговка, Кизомис и Качкаровка.

"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 10 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Захватчики били по жилым кварталам. Оккупанты повредили многоэтажку и 14 частных домов. Также россияне изуродовали фермерское хозяйство, маршрутный автобус и частные автомобили.

Напомним, утром 15 января российские военные атаковали дроном Днепровский район Херсона. В результате вражеских ударов ранены по меньшей мере четыре человека.

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