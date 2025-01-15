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Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Був ракетний обстріл нашої газової інфраструктури. Чотири ракети, попередньо, Х-59 прямували в бік підприємств. Частину з них відпрацювали сили ППО. Постраждалих серед цивільного населення немає. Іншу інформацію повідомляти не можу, щоб не інформувати ворога”, – зазначив посадовець.

За словами очільника ОВА, минулої доби, 14 січня, росіяни випустили по Харківщині сім КАБів і застосовували безпілотники різного типу.

Нагадаємо, у ніч на 15 січня російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Сили ППО збили 30 ракет і 47 дронів.