Росіяни вранці атакували газову інфраструктуру Харківщини чотирма ракетами Х-59
Вранці 15 січня російські військові атакували газову інфраструктуру на Харківщині. Частину ракет вдалося збити
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"Був ракетний обстріл нашої газової інфраструктури. Чотири ракети, попередньо, Х-59 прямували в бік підприємств. Частину з них відпрацювали сили ППО. Постраждалих серед цивільного населення немає. Іншу інформацію повідомляти не можу, щоб не інформувати ворога”, – зазначив посадовець.
За словами очільника ОВА, минулої доби, 14 січня, росіяни випустили по Харківщині сім КАБів і застосовували безпілотники різного типу.
Нагадаємо, у ніч на 15 січня російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Сили ППО збили 30 ракет і 47 дронів.