Окупанти вбили 2 мешканців Херсонщини, поранені 6 цивільних

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Вчора, 1 січня, російські війська атакували близько 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів дві людини загинули, ще шестеро цивільних дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Придніпровське, Микільське, Станіслав, Олександрівка, Ромашкове, Степанівка, Молодіжне, Білозерка, Комишани, Берислав, Новоберислав, Новорайськ, Червоний Маяк, Зміївка, Шляхове, Монастирське, Михайлівка, Миколаївка, Кізомис, Нововоронцовка, Іванівка, Ольгівка, Садове, Львове, Милове, Зеленівка, Інженерне, Дар'ївка, Понятівка, Новотягинка, Янтарне, Широка Балка, Козацьке, Тягинка, Приозерне та Благовіщенське.

Відомо, що під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над територією Херсонщини один "Shahed-131/136".

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Загарбники били по соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Окупанти пошкодили п'ять багатоповерхівок та сім приватних будинків. Також росіяни понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі.

Нагадаємо, 1 січня окупаційні війська РФ накрили з артилерії Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинув 23-річний волонтер, є поранені.