Оккупанты убили 2 жителей Херсонщины, ранены 6 гражданских

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Вчера 1 января российские войска атаковали около 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов два человека погибли, еще шесть гражданских получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Антоновка, Приднепровское, Никольское, Станислав, Александровка, Ромашково, Степановка, Молодежное, Белозерка, Камышаны, Берислав, Новоберислав, Новорайск, Красный Маяк, Змиевка, Шляховое, Монастырское, Михайловка, Николаевка, Кизомис, Нововоронцовка, Ивановка, Ольговка, Садовое, Львово, Милово, Зеленовка, Инженерное, Дарьевка, Понятовка, Новотягинка, Янтарное, Широкая Балка, Казацкое, Тягинка, Приозерное и Благовещенское.

Известно, что во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Херсона один "Shahed-131/136".

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Захватчики били по социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам. Оккупанты повредили пять многоэтажек и семь частных домов. Также россияне изуродовали газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили.

Напомним, 1 января оккупационные войска РФ накрыли из артиллерии Днепровский район Херсона. В результате вражеской атаки погиб 23-летний волонтер.