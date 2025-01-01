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Вчора, 31 грудня, російські військові завдали ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одещини. Через ворожу атаку поранення дістав мирний житель

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

За його словами, цього разу минулося без постраждалих і руйнувань.

"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю агрофірми. Постраждав 29-річний чоловік. Наразі поранений у стані середнього ступеню тяжкості в лікарні, наші лікарі надають йому всю необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Очільник регіону додав, що правоохоронці задокументували черговий злочин РФ проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, 1 січня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські війська випустили балістичні ракети.