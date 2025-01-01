Из-за российских обстрелов пострадали 5 жителей Херсонщины, среди них – ребенок

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За прошедшие сутки, 31 декабря, российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пятеро гражданских получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Антоновка, Камышаны, Белозерка, Станислав, Гончарное, Ромашково, Кизомис, Александровка, Томина Балка, Широкая Балка, Никольское, Ингулец, Софиевка, Берислав, Новорайск, Высокое, Шляховое, Томарино, Бургунка, Веселое, Велетенское, Гавриловка, Днепровское, Дудчаны, Казацкое, Николаевка, Михайловка, Монастырское, Львово, Ольговка, Осокоровка, Токаревка, Тягинка, Приозерное, Приднепровское, Понятовка, Садовое, Ивановка, Надднепрянское, Новотягинка, Красный Маяк, Золотая Балка, Разлив и Янтарное.

"Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения, из них - 1 ребенок", — говорится в сообщении.

Захватчики били по критической и социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам. Оккупанты повредили пять многоэтажек и 32 частных дома. Также россияне изуродовали сотовую башню, хозяйственное сооружение, гараж и автобус.

Напомним, 1 января армия РФ атаковала Киев ударными дронами. Зафиксированы разрушения в двух районах столицы, пострадали шесть человек.