РФ масовано атакувала прифронтові міста та села на Запоріжжі: пошкоджена цивільна інфраструктура

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Вчора, 27 грудня, російські війська здійснили масштабну атаку на населені пункти регіону. Окупанти застосували 237 безпілотників, здійснили 159 обстрілів із артилерії та РСЗВ, а також скинули авіабомбу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Запорізькій області.

Правоохоронці зафіксували 13 випадків руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. На щастя, загиблих і поранених серед мирного населення не було.

Під удари окупантів потрапили Гуляйполе, Оріхів, Новодарівка, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Білогір'я, Малинівка, Ольгівське (Пологівський район), Лобкове і Кам'янське (Василівський район).

"Внаслідок обстрілів у прифронтових населених пунктах пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки мирного населення, прибудинкові території та господарські споруди", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували факти воєнних злочинів, зібрали необхідні речові докази та відкрили кримінальні провадження. Розслідування тривають.

Нагадаємо, у Запоріжжі серйозно пошкоджений енергетичний об'єкт, який атакували росіяни. Наслідки ворожого удару показав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.