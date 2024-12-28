Иллюстративное фото: Нацполиция

Сегодня, 28 декабря, российские войска атаковали дроном гражданское авто в Днепровском районе Херсона. Водитель машины получил ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что оккупанты нанесли удар около 10:30.

"Пострадал мужчина 1959 года рождения. У него - минно-взрывная травма и обломочное ранение ноги. В настоящее время пострадавший обследуется и оказывается ему необходимой помощью", — говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что российские военные ударили по Днепровскому району Херсона около 08:00. В результате обстрела пострадал мужчина 1967 года рождения, который самостоятельно обратился к врачам.

Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и контузию.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 декабря, российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пятеро гражданских получили ранения.