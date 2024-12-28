В Херсоне россияне сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль: пострадал водитель
Сегодня, 28 декабря, российские войска атаковали дроном гражданское авто в Днепровском районе Херсона. Водитель машины получил ранения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Известно, что оккупанты нанесли удар около 10:30.
"Пострадал мужчина 1959 года рождения. У него - минно-взрывная травма и обломочное ранение ноги. В настоящее время пострадавший обследуется и оказывается ему необходимой помощью", — говорится в сообщении.
Кроме того, стало известно, что российские военные ударили по Днепровскому району Херсона около 08:00. В результате обстрела пострадал мужчина 1967 года рождения, который самостоятельно обратился к врачам.
Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и контузию.
Напомним, за прошедшие сутки, 27 декабря, российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пятеро гражданских получили ранения.