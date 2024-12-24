У Херсоні чоловік задушив свою рідну матір

ілюстративне фото: Нацполіція

Вбивство сталося вранці 21 грудня у Дніпровському районі Херсона. Підозрюваного затримали. За скоєне йому загрожує до 15 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Херсонській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, про смерть 78-річної жінки повідомив її 51-річний син. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті пенсіонерки виявилася механічна асфіксія (удушення). Згодом поліцейські з'ясували, що саме син задушив свою матір.

"Фігурант пояснив правоохоронцям, що жінка почала на нього кричати та сварити за зловживання алкогольними напоями. Чоловік не втримав свого гніву та задушив її", — йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали й повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Жителю Херсона загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Слідство триває.

Нагадаємо, на Рівненщині житель села Могиляни — уродженець Росії — зарізав дружину, потрапив у ДТП і намагався вкоротити собі віку. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.