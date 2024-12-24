Молодик із Харкова, який убив свою 10-річну сестру, матір і дідуся, отримав довічне

фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові 22-річного хлопця засудили до довічного ув’язнення за вбивство чотирьох людей, серед них — його 10-річна сестра. Трьох жертв зловмисник зарізав, ще одну людину він збив на смерть на "зебрі", коли намагався втекти на викраденому авто

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Вирок ухвалив Київський районний суд міста Харкова. Злочинцю інкримінували кілька правопорушень, зокрема:

незакінчений замах на умисне вбивство;

вбивство трьох осіб;

незаконне заволодіння транспортним засобом із застосуванням насильства;

порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Трагічні події почалися 14 липня 2023 року. Так, перебуваючи в квартирі на вулиці Валентинівській, обвинувачений під час вечірки напав із ножем на одного зі своїх знайомих. Чоловік дістав поранення в шию, але його вдалося врятувати.

Через два дні хлопець скоїв нові жахливі злочини. У квартирі на вулиці Метробудівників він вбив свою 10-річну сестру, яка мала проблеми зі здоров’ям, їхню матір та 71-річного дідуся. Нападник завдав кожній жертві множинні удари ножем, вбиваючи родичів по черзі. Спочатку він позбавив життя сестру, потім дідуся, а останньою жертвою стала мати.

Після вчинення злочину молодик намагався втекти. Він чув, як його мати викликала таксі, тому дочекався приїзду машини та, погрожуючи ножем, відібрав у водія авто. Викраденим транспортом він поїхав містом, але згодом спричинив ДТП. В аварії загинув 52-річний пішохід, який переходив дорогу по пішохідному переходу. Правоохоронці затримали зловмисника того ж дня.

У суді обвинувачений визнав свою вину та розкаявся. Його засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією всього майна та позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Наразі триває строк на подання апеляційної скарги.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині житель села Могиляни зарізав дружину, потрапив у ДТП і намагався вкоротити собі віку. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.