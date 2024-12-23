Вбивство підлітка на станції фунікулера в Києві: суд залишив підозрюваного під вартою

фото: "Еспресо", Юлія Зубченко

У понеділок, 23 грудня, у Вищому Апеляційному суді відбулося чергове засідання у справі про вбивство підлітка, яке сталося у квітні на станції фунікулера в Києві. Суд постановив продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному – співробітнику Управління державної охорони Артему Косову

Про це повідомляє "Еспресо", передає RegioNews.

Під час засідання суд підтримав рішення Шевченківського районного суду міста Києва про продовження арешту підозрюваного, відхиливши клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу на більш м’який. Відтак фігурнат залишатиметься під вартою до завершення розгляду справи.

Рішення суду прокоментував батько загиблого підлітка. Він зазначив, що цілковито підтримує сьогоднішній вердикт. Водночас чоловік висловив невдоволення діями адвокатів підозрюваного, які, за його словами, неодноразово ігнорували судові засідання.

"Приходять тоді, коли їм потрібно. На сьогоднішнє засідання вони прийшли, а на минулі два ні: на одне з них прийшли, а потім пішли, тому що вони сильно зайняті", – сказав батько загиблого.

Через це кілька засідань, включаючи опитування свідків, були зірвані.

Нагадаємо, 7 квітня неповнолітній хлопець загинув на станції фунікулера через смертельну рану шиї. ДБР відкрило кримінальне провадження, оскільки учасник конфлікту з підлітком служить водієм в Управлінні державної охорони. Згодом військовослужбовцю повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Підозрюваний у вбивстві на станції фунікулера наразі перебуває у СІЗО.

Також повідомлялося, що під час конфлікту підозрюваний був у стані сп'яніння – у його крові виявили 1,2 проміле алкоголю.