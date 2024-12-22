Росіяни розстріляли 5 українських військових, які здавались в полон

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Російські окупанти знову розстріляли групу українських військовополонених. Рашисти позбавили життя 5 бійців ЗСУ

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

"110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка поширила відео із черговим злочином росіян – розстрілом воїнів, які здалися у полон", – написав він.

Із відео, за словами Лубінця, видно, як російські солдати розстріляли пʼятьох українських полонених захисників.

"Повідомлю про цей факт ООН та МКЧХ. Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом!" – закликав омбудсмен.

Нагадаємо, 24 листопада поблизу села Новодарівка на Запоріжжі, де тривають активні бойові дії, загарбники розстріляли п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон.