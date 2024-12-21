фото: Херсонська ОВА

Ввечері 20 грудня російські війська завдали авіаудару по онкологічній лікарні у Херсоні. Будівля зазнала значних руйнувань

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Херсонську ОВА.

Росіяни скинули дві керовані авіабомби на медичний заклад. Пацієнти та медичний персонал внаслідок атаки не постраждали. Та зазначала значних руйнувань будівля лікарні.

Місцеві медіа також оприлюднили відео моменту авіаудару по лікарні, зняте російськими окупантами.

Сьогодні русня розбомбила КАБами Херсонський обласний онкологічний диспансер.



окупаційні медіа pic.twitter.com/RNgeXV0FTz — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) December 20, 2024

У Херсонській ОВА також повідомили, що здійснюється постійний моніторинг рівня радіації на місці авіаудару. Наразі відомо, що рівень радіації не перевищує встановлених норм.

За результатами вимірювань, рівень гама-випромінювання в повітрі в місті та області відповідає природному фону і становить 12-13 мкР/год.

Нагадаємо, російські війська запустили по Україні у ніч проти 21 грудня 113 дронів. З них силам ППО вдалося збити 57 безпілотників.

Також відомо, що ввечері, 20 грудня, російські війська атакували дронами місто Запоріжжя, постраждали четверо людей.

Також дрони завдали ударів по Харкову. Вісім людей постраждали.