фото: Херсонская ОВА

Вечером 20 декабря российские войска нанесли авиаудар по онкологической больнице в Херсоне. Здание претерпело значительные разрушения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Россияне сбросили две управляемые авиабомбы на медицинское учреждение. Пациенты и медицинский персонал в результате атаки не пострадали.

Местные медиа также обнародовали видео момента авиаудара по больнице, снятое российскими оккупантами.

Сегодня русская разбомбила КАБами Херсонский областной онкологический диспансер.



оккупационные медиа pic.twitter.com/RNgeXV0FTz — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ru) December 20, 2024

В Херсонской ОВ также сообщили, что осуществляется постоянный мониторинг уровня радиации на месте авиаудара. Известно, что уровень радиации не превышает установленных норм.

По результатам измерений уровень гамма-излучения в воздухе в городе и области соответствует естественному фону и составляет 12-13 мкР/час.

Напомним, российские войска запустили по Украине в ночь на 21 декабря 113 дронов. Из них силам ПВО удалось сбить 57 беспилотников.

Также известно, что вечером, 20 декабря, российские войска атаковали дронами город Запорожье, пострадали четыре человека.

Также дроны нанесли удары по Харькову. Восемь человек пострадали.