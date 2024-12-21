Росіяни запустили по Україні понад сотню дронів — результати роботи ППО
Російські війська запустили по Україні у ніч проти 21 грудня 113 дронів. Також ворог завдав удару ракетою С-400
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ракета була запущена із тимчасово окупованої Донецької області у напрямку Полтавської області. А 113 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників інших типів запускалися із напрямків Брянська, Міллерова, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Бердянська.
Станом на ранок військові підтверджують збиття 57 безпілотників. ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Ще 56 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
Нагадаємо, ввечері, 20 грудня, російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Один із "шахедів" влучив по багатоповерхівці. Постраждали жінка та дитина.