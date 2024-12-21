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21 грудня 2024, 09:29

Росіяни запустили по Україні понад сотню дронів — результати роботи ППО

21 грудня 2024, 09:29
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Російські війська запустили по Україні у ніч проти 21 грудня 113 дронів. Також ворог завдав удару ракетою С-400

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ракета була запущена із тимчасово окупованої Донецької області у напрямку Полтавської області. А 113 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників інших типів запускалися із напрямків Брянська, Міллерова, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Бердянська.

Станом на ранок військові підтверджують збиття 57 безпілотників. ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Ще 56 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Нагадаємо, ввечері, 20 грудня, російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Один із "шахедів" влучив по багатоповерхівці. Постраждали жінка та дитина.

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