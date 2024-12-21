Російський дрон поцілив по багатоповерхівці в Харкові: серед постраждалих дитина

фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок атаки російських дронів у Харкові та передмісті ввечері 20 грудня постраждали вісім людей, серед яких дитина

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За інформацією відомства, близько 21:35 російський безпілотник поцілив між першим та другим поверхами девʼятиповерхового житлового будинку у Салтівському районі Харкова.

"На цих поверхах загорілись квартири. Пʼять людей зазнали гострої реакції на стрес, дівчинка 12 років дістала поранень", - розповіли у прокуратурі.

Приблизно о 23:40 відбулася атака ударного російського дрона по приватному житловому сектору у Київському районі Харкова. Тут постраждали дві жінки віком 78 та 74 років. У них гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, російські війська запустили по Україні у ніч проти 21 грудня 113 дронів. З них силам ППО вдалося збити 57 безпілотників.

Також відомо, що ввечері, 20 грудня, російські війська атакували дронами місто Запоріжжя, постраждали четверо людей.