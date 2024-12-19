Росіяни вбили одного та поранили двох жителів Херсонщини
Вчора, 18 грудня, російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, двоє цивільних дістали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Тягинка, Білозерка, Біла Криниця, Розлив, Червоний Маяк, Широка Балка, Станіслав, Золота Балка, Томина Балка, Милове, Інгулець, Одрадокам'янка, Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Зміївка, Львове, Осокорівка, Микільське, Монастирське, Токарівка, Миколаївка, Михайлівка, Кізомис, Ольгівка, Дніпровське, Вірівка, Нововоронцовка, Козацьке, Іванівка, Понятівка, Томарине, Берислав, Зеленівка, Веселе та Велетенське.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Російські загарбники били по житлових кварталах. Окупанти пошкодили три багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також росіяни понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі.
Нагадаємо, у середу, 18 грудня, росіяни атакували безпілотником Корабельний район Херсона. Загинув чоловік, є поранений.