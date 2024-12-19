Росіяни вдарили ракетами по Ромнах на Сумщині: пошкоджені будинки
Ввечері 18 грудня російська армія завдала ракетного удару по місту Ромни на Сумщині
Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує RegioNews.
Внаслідок атаки були пошкоджені 9 житлових будинків. Постраждалих немає.
"На території Роменської громади оперативно розгорнули штаб із ліквідації наслідків ворожої атаки. Жителям пошкоджених осель запропонували тимчасове проживання в місцевих гуртожитках. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з вечора 18 грудня російська армія атакувала Україну балістикою, керованою авіаракетою та 85 ударними безпілотниками. Сили ППО збили 45 дронів, ще майже стільки ж – локаційно втрачені.
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