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В ніч на 19 грудня російські війська атакували Київську область безпілотниками. Повітряна тривога тривала майже 9 годин

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА, передає RegioNews.

"В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Дякую захисникам неба за професійну роботу. Постраждалих серед населення немає. Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні", – йдеться у повідомленні.

Водночас внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі в одному із населених пунктів пошкоджений приватний будинок – вибито шибки та пошкоджено паркан.

Також падіння уламків збитої цілі було зафіксовано на одній з ділянок залізниці. Її перекривали для вилучення уламків з колії. Пожежа та пошкодження відсутні. Наразі рух колією відновлено.

Нагадаємо, з вечора 18 грудня російська армія атакувала Україну балістикою, керованою авіаракетою та 85 ударними безпілотниками. Сили ППО збили 45 дронів, ще майже стільки ж – локаційно втрачені.