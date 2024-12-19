Россияне убили одного и ранили двух жителей Херсонщины
Вчера, 18 декабря, российские войска атаковали десятки населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, двое гражданских получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Тягинка, Белозерка, Белая Криница, Разлив, Красный Маяк, Широкая Балка, Станислав, Золотая Балка, Томина Балка, Милово, Ингулец, Одрадокаменка, Антоновка, Садовое, Молодежное, Приднепровское, Змиевка, Львово, Осокоровка, Никольское, Монастырское, Токаревка, Николаевка, Михайловка, Кизомис, Ольговка, Днепровское, Веревка, Нововоронцовка, Казацкое, Ивановка, Понятовка, Томарино, Берислав, Зеленовка, Веселое и Велетенское.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения", — говорится в сообщении.
Российские захватчики избивали по жилым кварталам. Оккупанты повредили три многоэтажки и 11 частных домов.
Напомним, в среду, 18 декабря, россияне атаковали беспилотником Корабельный район Херсона. Погиб мужчина, ранен человек.