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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

У прикордонному Новгород-Сіверському районі через удар ворожого безпілотника під час несення служби зазнав поранень 41-річний майор поліції Сергій Хавлук. Його госпіталізували у тяжкому стані. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося.

У Семенівській громаді Новгород-Сіверського району росіяни завдали ударів з артилерії по будинках мирних жителів. Внаслідок обстрілу був поранений 16-річний хлопець, пошкоджений житловий будинок. Підлітку надали меддопомогу, загрози його життю немає.

На місцях подій правоохоронці документують наслідки атак окупантів.

Нагадаємо, впродовж 18 грудня російські військові завдали 358 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Постраждалих немає.