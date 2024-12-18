Окупанти скинули із дрона вибухівку на авто у Херсоні: загинув чоловік, є поранений
В середу, 18 грудня, близько 17:00 росіяни атакували безпілотником Корабельний район Херсона
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Окупанти скинули вибухівку із дрона на цивільний автомобіль. На жаль, один із пасажирів від отриманих травм загинув на місці.
Окрім того, 46-річного чоловіка доправили до лікарні із мінно-вибуховою травмою, уламковими пораненнями обличчя, рук, ніг і тулуба. Медики надають йому всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, 18 грудня росіяни вдарили FPV-дроном по адмінбудівлі на Сумщині. Виникла пожежа.
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