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У понеділок, 16 грудня, російські війська з дрона атакували селище Антонівка поблизу Херсона

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.

"Близько 08:30 в Антонівці росіяни атакували з дрона літнього чоловіка. Через скидання вибухівки з БпЛА 81-річний місцевий житель дістав вибухову травму, осколкові поранення гомілки та стопи”, – йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що постраждалого госпіталізували.

Нагадаємо, у ніч проти 16 грудня російські війська здійснили чергову дронову атаку по території України. Ворог запустив 49 дронів.