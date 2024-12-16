Российские войска атаковали беспилотником жителя Херсона
Сегодня, 16 декабря, войска РФ в очередной раз нанесли удар дроном по Днепровскому району Херсона. В результате вражеской атаки ранения получил мирный житель города
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющейся информации, оккупанты варили дроном по Херсону около 16:00.
"В результате сброса взрывчатки с БпЛА 34-летний мужчина получил взрывную травму, контузию и ушиб головы", – говорится в сообщении.
Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. В настоящее время он находится под наблюдением медиков.
Напомним, утром кафиры сбросили взрывчатку с беспилотника на магазин в Бериславе. В результате "прилета" дрона в крышу магазина погибла 53-летняя женщина. Позже стало известно о еще одной пострадавшей местной жительнице.
Ранее сообщалось, что 16 декабря россияне ударили дроном по Антоновке под Херсоном. Пострадал мужчина.