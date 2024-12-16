Российские войска атаковали беспилотником жителя Херсона

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Сегодня, 16 декабря, войска РФ в очередной раз нанесли удар дроном по Днепровскому району Херсона. В результате вражеской атаки ранения получил мирный житель города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По имеющейся информации, оккупанты варили дроном по Херсону около 16:00.

"В результате сброса взрывчатки с БпЛА 34-летний мужчина получил взрывную травму, контузию и ушиб головы", – говорится в сообщении.

Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. В настоящее время он находится под наблюдением медиков.

Напомним, утром кафиры сбросили взрывчатку с беспилотника на магазин в Бериславе. В результате "прилета" дрона в крышу магазина погибла 53-летняя женщина. Позже стало известно о еще одной пострадавшей местной жительнице.

Ранее сообщалось, что 16 декабря россияне ударили дроном по Антоновке под Херсоном. Пострадал мужчина.