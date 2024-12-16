Окупанти вдарили дроном по передмістю Херсона: поранений цивільний

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Сьогодні вдень, 16 грудня, російські окупанти атакували безпілотником селище Антонівка Херсонського району. Постраждав місцевий мешканець

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що росіяни атакували мирного мешканця Атонівки з безпілотника близько 13:00.

"Через удар ворожого дрона 82-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення ноги. Потерпілого шпиталізували", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська вже атакували дроном селище Антонівка поблизу Херсона. Через ранковий обстріл постраждав 81-річний місцевий житель.