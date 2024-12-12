иллюстративное фото: Нацполиция

Сегодня утром, 12 декабря, оккупационные войска РФ атаковали беспилотником магазин в Херсоне. Вчера захватчики ударили по поселку Казачье Бериславского района. Есть погибшие и раненый

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, около 06:00 оккупанты атаковали дроном территорию магазина в Днепровском районе Херсона.

"В результате сброса взрывчатки погиб 67-летний мужчина", — говорится в сообщении.

Вечером 11 декабря, около 20:00, из-за аналогичной атаки дрона в Казачьем погибла 50-летняя женщина. В больницу с ранениями госпитализировали 55-летнего мужчину.

По фактам совершения военного преступления, повлекшего гибель людей, продолжается досудебное расследование.

Напомним, в течение 11 декабря российские войска атаковали 29 населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов шесть гражданских получили ранения.