Россияне ударили дронами по магазинам в Херсоне и Казацком: погибли 2 человека
Сегодня утром, 12 декабря, оккупационные войска РФ атаковали беспилотником магазин в Херсоне. Вчера захватчики ударили по поселку Казачье Бериславского района. Есть погибшие и раненый
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.
По данным следствия, около 06:00 оккупанты атаковали дроном территорию магазина в Днепровском районе Херсона.
"В результате сброса взрывчатки погиб 67-летний мужчина", — говорится в сообщении.
Вечером 11 декабря, около 20:00, из-за аналогичной атаки дрона в Казачьем погибла 50-летняя женщина. В больницу с ранениями госпитализировали 55-летнего мужчину.
По фактам совершения военного преступления, повлекшего гибель людей, продолжается досудебное расследование.
Напомним, в течение 11 декабря российские войска атаковали 29 населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов шесть гражданских получили ранения.