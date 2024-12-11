На Херсонщині окупанти вдарили дроном по цивільній автівці
Сьогодні, 11 грудня, російські окупанти завдали удару безпілотником по селищу Червоний Маяк Бериславського району. Загарбники поцілили по цивільному авто
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
"Через атаку ворожого БпЛА автівка зазнала пошкоджень. Дивом люди не постраждали", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Херсонській області протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще 15 отримали поранення.
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