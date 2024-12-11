Росіяни вдарили з артилерії по Костянтинівці: поранений мирний житель

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Минулої доби російські окупаційні війська завдали понад дві тисячі ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів у Костянтинівці постраждав цивільний

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Так, 10 грудня окупанти обстрілювали міста Дружківка, Костянтинівка, Покровськ, Торецьк і село Олексіївка. Російські загарбники пошкодили 11 цивільних об’єктів, із них — дев’ять житлових будинків.

"Костянтинівку окупанти атакували зі ствольної артилерії – травмовано цивільну особу, руйнувань зазнали три приватних будинки та електромережа", — йдеться у повідомленні.

У Покровську внаслідок російських обстрілів пошкоджені приватна оселя та газопровід. В Олексіївці пошкоджені чотири приватних будинки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, у Запоріжжі з-під завалів зруйнованої будівлі клініки деблокували тіло ще однієї людини. Кількість жертв внаслідок російського ракетного удару по місту 10 грудня збільшилася до восьми.