Росіяни вдарили з артилерії по Костянтинівці: поранений мирний житель
Минулої доби російські окупаційні війська завдали понад дві тисячі ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів у Костянтинівці постраждав цивільний
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Так, 10 грудня окупанти обстрілювали міста Дружківка, Костянтинівка, Покровськ, Торецьк і село Олексіївка. Російські загарбники пошкодили 11 цивільних об’єктів, із них — дев’ять житлових будинків.
"Костянтинівку окупанти атакували зі ствольної артилерії – травмовано цивільну особу, руйнувань зазнали три приватних будинки та електромережа", — йдеться у повідомленні.
У Покровську внаслідок російських обстрілів пошкоджені приватна оселя та газопровід. В Олексіївці пошкоджені чотири приватних будинки.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, у Запоріжжі з-під завалів зруйнованої будівлі клініки деблокували тіло ще однієї людини. Кількість жертв внаслідок російського ракетного удару по місту 10 грудня збільшилася до восьми.