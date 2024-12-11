Атака на клініку в Запоріжжі: з-під завалів деблокували тіло 8 жертви
У Запоріжжі з-під завалів зруйнованої будівлі клініки деблокували тіло ще однієї людини. Кількість жертв внаслідок російського ракетного удару по місту 10 грудня збільшилася до восьми
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, інформує RegioNews.
Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Ймовірно, під завалами ще перебувають люди.
"Наразі внаслідок російського ракетного удару по приватному медзакладу міста загинули 8 осіб. Постраждали 22 людини, серед яких дитина", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російська армія завдала удару по центру Запоріжжя близько 15:00. Зруйнована приватна клініка, пошкоджені розташовані поруч будівлі. Раніше повідомлялося про сімох загиблих. Серед постраждалих - 5-річна дитина.
Загиблих у Запоріжжі уже семеро: рятувальна операція триваєВсі новини »
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