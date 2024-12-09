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09 грудня 2024, 08:42

Повітряні сили повідомили, скільки російських дронів і ракет вночі збили над Україною

09 грудня 2024, 08:42
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Українські військові протягом ночі та ранку 9 грудня збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 безпілотників, запущених росіянами

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається у повідомленні, росіяни атакували Україну двома керованими авіаракетами та 37 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів.

Станом на 8:00 українські військові збили дві ракети Х-59/69 та 18 БПЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.

18 безпілотників локаційно втрачено. Також зазначається, що наразі у повітряному просторі України присутні ворожі дрони, бойова робота триває.

Через падіння збитих ворожих дронів на Вінниччині пошкоджена інфраструктура кількох приватних підприємств.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській ОВА повідомили, що внаслідок дронової атаки у Кам'янському районі отримала поранення місцева жителька. Згодом у мережі з'явилося відео влучання російського дрона.

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