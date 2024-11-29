На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще 9 поранені
Минулої доби, 28 листопада, російські військові обстріляли 15 населених пунктів Херсонщини
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Білозерка, Комишани, Садове, Ромашкове, Томина Балка, Станіслав, Берислав, Шляхове, Золота Балка, Монастирське, Нововоронцовка, Одрадокам'янка та місто Херсон.
Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 приватних будинків та адміністративну будівлю. Також окупанти понівечили генератор, автобуси та приватні автомобілі.
Через ворожі удари одна людина загинула, ще 9 – дістали поранення.
Нагадаємо, впродовж 28 листопада окупанти завдали 350 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. Постраждалих немає.