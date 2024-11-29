Оккупанты обстреляли общину в Херсонской области: пострадали гражданские

Иллюстративное фото: Нацполиция

В пятницу, 29 ноября, россияне ударили по Дарьевской общине в Херсонской области. Пострадали не менее двух местных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что войска РФ атаковали Дарьевскую общину около 11:00.

"Из-за обстрелов пострадала женщина, 57 лет. Ее госпитализировали в больницу с взрывной травмой и ранением предплечья", — говорится в сообщении.

Также в результате вражеского удара пострадал 59-летний местный житель. Мужчина получил взрывную травму и контузию.

Сейчас потерпевшие находятся под наблюдением медиков.

Напомним, сегодня оккупационные войска РФ нанесли ракетный удар по Бериславскому району Херсонщины. Пострадала женщина.