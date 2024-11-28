Российская армия убила жителя Херсонщины, ранены 14 гражданских

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За прошедшие сутки, 27 ноября, российские войска обстреливали 11 населенных пунктов Херсонской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще 14 мирных жителей получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Берислав, Антоновка, Золотая Балка, Станислав, Веселое, Белозерка, Милово, Дудчаны, Змиевка и Камышаны.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 14 - получили ранения", - говорится в сообщении.

Российские захватчики били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили семь многоэтажек и 14 частных домов. Также оккупанты изуродовали гаражи и частные автомобили.

Напомним, 27 ноября российские военные ударили по селам Антоновка и Кондейка Херсонского района. В результате атаки дрона пострадали мирные жители.