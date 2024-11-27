Окупанти вдарили БпЛА по передмістю Херсона: поранені цивільні

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У середу, 27 листопада, війська Росії вдарили по селищам Антонівка та Кіндійка Херсонського району. Внаслідок атаки дрона постраждали мирні жителі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що росіяни атакували Антонівку дроном близько 10:00.

"В 44-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг. Потерпілого шпиталізували для надання медичної допомоги", — йдеться в повідомленні.

Також сьогодні до лікарні ушпиталили жителя Кіндійки Антонівської селищної ради. 50-річний чоловік дістав поранення внаслідок атаки російського безпілотника. У херсонця - мінно-вибухова травма та уламкові поранення ніг.

Крім того, сьогодні за медичною допомогою звернулись двоє жителів Білозерки Херсонського району. 61-річний чоловік та 58-річна жінка постраждали внаслідок вчорашнього артобстрілу. У них діагностували вибухові травми та контузії. Наразі херсонці перебувають під наглядом лікарів.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки на Херсон сьогодні, 27 листопада, поранення дістала 70-річна мирна жителька.

Також повідомлялося, що вранці 27 листопада російські загарбники вже двічі атакували дронами мешканців села Станіслав Херсонського району. Під удар потрапили двоє людей.